У статистиці російських втрат на фронті знову з’явилися раритетні танки Т-54/55, що масово випускалися із 1948 по 1979 рік. Це може вказувати на бажання росіян приберегти свої новіші машини, жертвуючи натомість більш старими. Про це у соцмережі Х повідомляє аналітик відкритих даних (OSINT) Річард Верекер.

За його підрахунками, протягом трьох останніх місяців, росіяни загалом втратили 88 танків, з яких 22 були невизначеного типу. З решти 66 танків 4 були саме типу Т-54/55. І хоча на загальному фоні це невелика кількість, це все ж помітне зростання, оскільки загалом від початку війни росіяни втратили лише 15 таких машин.

Верекер відкидає припущення, що ці танки могли використовувати в ролі артилерії для стрільби із закритих позицій. По-перше, у них занадто маленький кут підйому гармати, що обмежує їхню дальність стрільби. По-друге, ці танки мають гармату відносно "слабкого" калібру 100 мм, що робить її не дуже вдалою в ролі артилерії. По-третє, ці танки надто старі, тож точність стрільби на значні відстані буде жахливою.

Аналітик зауважив, що останнім часом в Росії танки Т-54/55 використовували для навчання нових танкістів у танкових школах, що дозволяло вивільнити новіші танки для потреб фронту. Однак тепер підхід змінили на протилежний, припускає Верекер.

"Можливо, ми зараз спостерігаємо збільшення втрат Т-54/55 на фронті, оскільки Росія їх замінила — розмістила сучасні танки в школах для їхнього збереження, а старі відправила на поле бою, де їх втрата має менше значення", – припускає аналітик.

Як писав УНІАН, останніми днями росіяни різко збільшили кількість бронетехніки на фронті. Військовий оглядач Олександр Коваленко пов’язує це із погіршенням погоди, через що використання мотоциклів і самокатів стало неможливим.

Також ми розповідали, що російська армія зазнала рекордних втрат на фронті протягом великого літнього наступу. За підрахунками The Economist, зараз співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ складає 1 до 5, якщо не більше.

