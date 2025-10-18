Останні патчі безпеки для цих смартфонів вийшли у вересні.

Компанія Samsung відома довгою підтримкою своїх телефонів, але рано чи пізно вони теж "застарівають". Днями компанія оновила список моделей, які більше не отримуватимуть оновлення, повідомляє SamMobile.

У списку є Galaxy A03s – ця модель була справжнім хітом у 2021-2022 роках, завоювавши популярність завдяки оптимальному співвідношенню ціни та якості, і зміцнивши позицію Samsung у сегменті ультрабюджетних пристроїв.

Які смартфони Samsung більше не будуть оновлюватися:

Samsung Galaxy A03s (серпень 2021 р.)

Samsung Galaxy A52s (серпень 2021 р.)

Samsung Galaxy F42 5G (вересень 2021 р.)

Samsung Galaxy M32 5G (серпень 2021 р.)

Для цих смартфонів компанія обіцяла чотири роки оновлень і стримала свої слова: останні оновлення безпеки для них вийшли у вересні цього року. Тоді як повноцінні апдейти Android перестали виходити для цих пристроїв у 2023-2024-му.

Без патчів безпеки ці пристрої можуть стати вразливими для шкідливого ПЗ. Їхнім власникам рекомендують оновитися до Galaxy A07, Galaxy F56, Galaxy M36 або Galaxy A56.

Тим часом Samsung продовжуєпоширеннястабільної версії One UI 8 на базі Android 16. На ці 60 пристроїв Samsung можна встановити свіжу операційку вже сьогодні.

Раніше стало відомо, що вихід лінійки Samsung Galaxy S26 затримається на декілька місяців. Компанія зіткнулася з низкою проблем під час розробки та дизайну однієї з моделей.

