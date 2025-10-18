Натомість значний дефіцит електроенергії було зафіксовано у трьох найбільш густонаселених районах столиці.

Внаслідок атак Росії у Києві виник брак електроенергії. Три найбільш густонаселені райони - Деснянський, Дарницький і Дніпровський - залишилися без електрики.

Про це повідомив східноєвропейське бюро Report голова Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, лише у двох із десяти районів столиці ситуація залишалася відносно стабільною.

"Енергетики відновили подачу електрики, і зараз ситуація в усіх районах міста збалансована. При дефіциті в системі застосовуються аварійні відключення, які фахівці намагаються звести до мінімуму. Особливу потребу становлять додаткові та резервні потужності для автономної роботи критичної інфраструктури та соціальних об'єктів", - сказав Ткаченко.

Очільник ОВА додав, що остання атака окупантів також ускладнила водопостачання у столиці. Він додав, що Київ потребує будь-якої допомоги у зміцненні енергетичної стійкості міста та забезпеченні альтернативних джерел енергії.

Удари по українській енергетиці

Як повідомляв УНІАН, Росія систематично бʼє по енергетичній інфраструктурі України з настанням сезонних холодів. На думку військового експерта Івана Ступака, окупанти прагнуть повністю знищити всю українську інфраструктуру. У разі відсутності електроенергії зупиняться як виробничі потужності України, так і її економіка.

Дослідник радіаційної безпеки, експерт з ядерної енергетики "Greenpeace Україна" Ян Ванде Путте переконує, що найкращий шлях до відновлення української енергосистеми після руйнівних російських атак – це розвиток сонячної та вітрової енергетики, що у перспективі може перетворити нашу державу на енергетичний хаб Європи, який експортуватиме сусідам значну частину виробленого струму.

