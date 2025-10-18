За словами канцлера Німеччини, візит не пройшов так, як того хотів президент України.

Візит президента України Володимира Зеленського до США демонструє відповідальність Європи. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Die Zeit.

Водночас він вважає, що такий візит став тривожним сигналом. Також політик у пʼятницю ввечері мав довгу телефонну розмову з українським лідером.

"Візит не пройшов так, як того хотів Зеленський. Після розпаду Радянського Союзу Володимир Путін не змирився з сучасним світовим порядком. Він хоче змінити його силою", - наголосив Мерц.

Відео дня

За словами канцлера, Європа має допомогти у вирішенні конфлікту, адже закінчити війну може лише за умови, що Україна буде мати сильну армію. Він додав, що докладе зусиль для надання Україні "фінансової, політичної і, звісно, військової" підтримки.

"Капітуляція не може бути варіантом, оскільки в іншому випадку Росія погрожуватиме й іншим європейським державам", - цитує Die Zeit Мерца.

Зустріч Трампа і Зеленського - останні новини

Нагадаємо, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Білого дому, де зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом.

Після чого CNN написало, що зустріч із Трампом принесла Зеленському хороші новини. Зокрема Трамп звеличував смертоносні переваги "Томагавків", поставкам яких, за його словами, і була присвячена його зустріч із Зеленським.

Також Трамп не боїться визнати, що Путін із ним грає. Це свідчить про те, що він не боїться визнати, що Путін із ним грає.

Водночас Axios зазначило, що Трамп на "жорсткій" зустрічі не дав жодних обіцянок щодо зброї для України. Як повідомили джерела видання, Зеленський активно наполягав на "Томагавках", але "Трамп пручався і не виявляв гнучкості".

"Трамп ясно дав зрозуміти, що його пріоритетом зараз є дипломатія, і він вважає, що постачання "Томагавків" може її підірвати", - додали в Axios.

Вас також можуть зацікавити новини: