У Британії захоплива, але похмура історія.

У Великій Британії знаходяться одні з найстаріших збережених будівель у світі, багато з яких несуть на собі спадщину хворобливого минулого.

Видання Daily Mail пише, що напередодні Геловіна дослідження QR Code Generator назвало найпопулярніші місця в Британії, де можна зустріти привидів.

Лондонський міст

Лондонський міст - колишнє місце публічних страт - був визнаний найпопулярнішим місцем у Великій Британії, де мешкають привиди.

Історія оригінального Лондонського мосту сягає римських часів, і впродовж століть міст будувався і перебудовувався в різних варіантах. До 17 століття голови "зрадників" виставляли на мосту як попередження.

Це культове туристичне місце, яке відоме повідомленнями про паранормальні явища, а деякі місцеві жителі стверджують, що вночі бачили примарні фігури вздовж річки Темзи. У 2007 році під час будівництва London Bridge Experience було виявлено колишню яму для поховання жертв чуми, що містить сотні скелетів. Деякі зі знайдених черепів мали отвори, що дає змогу припустити, що вони могли бути насаджені на кілки.

Единбурзький замок

Единбурзький замок посів друге місце в рейтингу найпопулярніших місць з привидами і часто вважається одним з найбільш "примарних" місць Шотландії.

Як військова фортеця, Единбурзький замок був свідком деяких із найжорстокіших і найжахливіших подій в історії Шотландії. Відвідувачі та співробітники замку стверджують, що бачили привидів і тінисті фігури, прогулюючись туристичною пам'яткою.

Лондонський Тауер

Лондонський Тауер - одне з найвідоміших в історії місць страт і ув'язнення, і в цьому районі було зареєстровано безліч випадків появи привидів. Відвідувачі та церемоніальні стражники повідомляють, що чули незрозумілі звуки і відчували льодовий подих у всьому історичному замку.

Найвідоміший привид - королева Анна Болейн, яка була обезголовлена на Тауер-Грін 1536 року.

Гемптон-Корт

Ходять чутки, що в Гемптон-Корті мешкають примари двох колишніх дружин Генріха VIII - Джейн Сеймур і Кетрін Говард. Відвідувачі та персонал часто повідомляють про паранормальні явища в цьому знаковому пам'ятнику епохи Тюдорів, настільки часто, що одна з кімнат палацу отримала назву "Примарна галерея". Моторошне явище також було зафіксовано на камерах відеоспостереження, що зробило палац одним із найбільш "примарних" місць Лондона.

Вайтчепел

Вайтчепел тісно пов'язаний із Джеком Різником, який 1888 року вбив у цьому районі кількох жінок. Серед місць, де, за переказами, мешкають примари, - паб "Ten Bells", де востаннє бачили жертв Джека Різника, і Мітре-сквер, де, як кажуть, у роковини вбивства світяться бруківкові камені.

У цьому районі також розташована історична будівля на Кейбл-стріт, яка колись була вікторіанським моргом.

Кладовище Хайгейт

Кладовище Хайгейт, відоме як місце спочинку таких впливових особистостей, як Карл Маркс і Крістіна Россетті, - предмет численних фольклорних міфів, зокрема й про вампіра Хайгейта.

Готична архітектура кладовища, його занедбаність після Другої світової війни та легенди про культову діяльність сприяли появі паранормальних історій і повідомлень про примарні постаті, жінку в білому і навіть крилату істоту в 1970-х роках.

Йоркський собор

Йоркський собор відомий як одна з найбільш "примарних" будівель Йоркшира. Вражаючий собор 7 століття широко асоціюється з готичною естетикою, і в будівлі були зареєстровані випадки появи привидів.

Відвідувачі повідомляли про примарні і незрозумілі явища, зокрема про римських солдатів у крипті, ченців, які ковзають проходами, і морського офіцера, який з'явився перед молодою жінкою незадовго до своєї смерті.

Печери Чіслехерст

Печери Чіслехерст були названі восьмим найпопулярнішим місцем у Великій Британії, де мешкають привиди. Штучні печери в графстві Кент протягом багатьох років були предметом безлічі історій про привидів, особливо про знаменитого привида Білої Дами.

Шемблс

Прогулюючись вузькими звивистими вуличками середньовічного району Шемблз у Йорку, почуваєшся так, ніби повернувся в минуле. Колись ця вулиця була відкритою скотобійнею та м'ясним ринком і згадується в "Книзі Страшного суду" Вільгельма Завойовника. За повідомленнями, у вітринах магазинів уздовж вулиці бачили примарні фігури та привидів.

Замок Ворик

Замок Ворик 11 століття, що посідає 10-те місце в рейтингу, був предметом безлічі історій про привидів, зокрема повідомлень про великого чорного пса з червоними очима, які світяться. Сам замок побудували 1068 року, і його виживання в різних конфліктах і змінах долі сприяло його легендарному статусу і пов'язаним з ним історіям про привидів.

Зокрема, підземелля замку добре відомі своєю моторошною присутністю. Багато відвідувачів стверджують, що відчували приголомшливе відчуття, ніби за ними спостерігають, і відчуття, ніби їх чіпають або тягнуть.

