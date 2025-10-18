Секретні супутники SpaceX подають таємний сигнал: що це означає

Засекречені супутники Starshield передають дані на частотах, призначених для команд із Землі, що може створювати перешкоди іншим космічним апаратам.

Секретна мережа супутників SpaceX випромінює незвичайний сигнал, який може створювати перешкоди.

Як пише NPR, засекречена мережа супутників Starshield випромінює сигнал на частотах, які зазвичай використовуються для передачі команд із Землі в космос. Таке використання частот суперечить міжнародним стандартам, встановленим Міжнародним союзом електрозв’язку, і потенційно може створювати перешкоди для інших супутників.

Сигнал вперше виявив аматор-трекер супутників Скотт Тіллі з Канади. Він випадково запустив сканування діапазону 2025–2110 МГц, який зазвичай є тихим, і помітив, що сигнал надходить із орбіти. Порівнявши свої дані з каталогами інших спостерігачів, він підтвердив, що сигнал походить від супутників Starshield — засекреченої версії Starlink, створеної для урядових місій США.

Відео дня

З травня 2024 року Національне розвідувальне управління США здійснило 11 запусків Starshield у рамках "розповсюдженої системи", яка покликана прискорити та підвищити стійкість урядових комунікацій. Тіллі зафіксував сигнали від 170 супутників у цьому діапазоні.

Мета сигналу досі невідома. За оцінками експертів, використання частот, призначених для передачі даних на супутники, може бути способом приховати роботу Starshield або просто використати тиху частину спектру без шкоди для інших операторів.

SpaceX та Національне розвідувальне управління США не надали коментарів щодо цього відкриття. Тіллі оприлюднив свої дані, щоб світові оператори супутників були поінформовані про потенційні радіоперешкоди.

Вас також можуть зацікавити новини: