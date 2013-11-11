Біля вокзалу у Києві знайшли труп напівголого чоловіка

9 листопада у Києві під залізничним мостом на перетині вулиць Льва Толстого і Липківського був знайдений напівголий закривавлений 28-річний чоловік.

Правоохоронці кажуть, що розбірки між собою влаштували двоє безхатьків, а очевидці кажуть, що нападників було двоє. Як пише Сегодня, у чоловіка був проломлений череп.

"На даний момент відомо, що між двома безхатьками після розпиття алкогольних напоїв зав'язалася бійка, один забив іншого ногами, це з'ясували наші криміналісти", - повідомили правоохоронці.

Чому чоловік лежав напівголим, в міліції пояснити не змогли. Вбивцю затримали в районі центрального вокзалу.

"Після обшуку у нього вилучили мобільний телефон, який раніше належав загиблому, і трохи більше чотирьох гривень. Підозрюваний родом з Херсонщини, він займався в столиці дрібними ремонтами квартир", - повідомили у Солом'янському РУВС.

ТСН