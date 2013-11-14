У Херсоні працівники ДАІ допомогли врятували потопаючу жінку

У Херсоні жінка намагалася покінчити життя самогубством, стрибнувши з моста у річку Дніпро. Впавши у воду з майже 20-метрової висоти, жінка залишилася жива і кликала по допомогу.

Як повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, Командир взводу роти ДПС ДАІ майор міліції Олексій Борідько та інспектор ДПС прапорщик міліції В’ячеслав Григор’єв несли службу на стаціонарному посту ДПС «Пасат». Коли почало сутеніти, біля міліціонерів зупинився автомобіль. Схвильований водій повідомив, що за чотири кілометри від поста він бачив жінку. Вона стояла за пішохідним огородженням мосту через річку Дніпро та, схоже, збиралася стрибнути у воду. Працівники міліції вирушили на допомогу.

Діставшись місця події, правоохоронці побачили на мосту багато водіїв, що розгублено дивилися на жінку, яка знаходилась у воді. Міліціонери миттєво зорієнтувалися в ситуації. Вони зрозуміли, що з берега дістатися до жінки неможливо через густі прибережні зарості. Один з правоохоронців почав телефонувати до служб, організацій та приватних підприємств, які володіли плавальними засобами та могли допомогти витягти жінку з води.

В цей час інший працівник ДАІ помітив у кузові однієї з вантажівок дерев’яний піддон, який можна було використати у якості «рятувального кола». Врахувавши приблизну швидкість течії, він кинув його у воду. З останніх сил жінка ухопилася за піддон, що і дозволило їй протриматися до прибуття допомоги.

Один з водіїв зателефонував своєму брату, який був на дачі неподалік та мав човна. Чоловік підплив до потопаючої та витяг її з холодної води, у якій вона провела майже 40 хвилин. Потерпіла знаходилася у шоковому стані. На березі на жінку чекала карета швидкої допомоги, яку викликали працівники ДАІ.

Також на місце прибула слідчо-оперативна група Дніпровського райвідділу міліції. Знесилена 55-річна херсонка не змогла пояснити, що саме змусило її стрибнути з мосту.

«Ми пишаємося такими працівниками, які рятують життя людям у, здавалося б, непритаманних їх роботі ситуаціях. Незабаром ці співробітники будуть заохочені», - зазначив заступник начальника УМВС Херсонщини Олег Когляк.