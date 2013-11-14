В Одесі мотоцикліст збив міліціонера на пішохідному переході

В Одесі в середу, 13 листопада, мотоцикліст збив міліціонера на пішохідному переході.

Як повідомили УНІАН у секторі профілактичної роботи управління ДАІ Одеської області, ДТП сталося близько 19.10 на вулиці Рекордній.

«Встановлено, що 23-річний водій мотоцикла «Хонда», рухаючись вулицею Рекордною, з боку вулиці Академіка Філатова у напрямі вулиці Малиновського, скоїв наїзд на 22-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом», - повідомили в секторі.

Пішохід з одержаними в результаті ДТП тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні.

Постраждалий виявився працівником міліції, який повертався з роботи додому, на ньому був формений одяг.