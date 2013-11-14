Міліціонери вилучили партію героїну вагою понад 50 кілограмів

Українська міліція вилучила партію героїну вагою понад 50 кілограмів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вартість вилученого наркотику за цінами «чорного» ринку становить більше 7 мільйонів доларів США. Цієї кількості героїну мало би вистачити на виготовлення півмільйона доз.

За словами начальника Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Олега Школьного, деякий час назад оперативники підрозділу отримали інформацію про наміри групи громадян використати територію України для транзитного переміщення партії героїну з країн азійського регіону до держав Євросоюзу.

Після проведення ряду заходів оперативники встановили коло осіб, причетних до незаконних дій з наркотиками. Двох зловмисників, які є іноземними громадянами, міліціонери затримали у столиці. У затриманих вилучено понад 50 кілограмів героїну.

– Зараз у столиці та кількох областях України проходять заходи з метою документування каналу надходження цієї речовини в Україну, а також каналу, за допомогою якого зловмисники мали намір перемістити її до країн Європи, – зазначив Олег Школьний.

За його словами, це найбільша партія героїну, вилученого правоохоронцями з незаконного обігу упродовж кількох останніх років.

Дії зловмисників кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за зберігання наркотичних засобів, їх транспортування з метою збуту, а також за контрабанду наркотиків на територію України.

Затриманим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.