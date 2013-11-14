Начальником міліції Севастополя призначено Гончарова

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко призначив начальником Управління Міністерства внутрішніх справ України в Севастополі генерал-майора міліції Олександра Гончарова, який у 2011-2012 роках уже обіймав цю посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, керівному складу УМВС і керівництву міста нового керівника міліції сьогодні представив заступник міністра МВС України Віктор Ратушняк.

Гончаров змінив на посаді начальника міліції Севастополя Валерія Радченка, призначеного виконуючим обов`язки начальника Головного управління МВС України в АР Крим.

«Якщо ваш колишній начальник (начальник УМВС у Севастополі Валерій Радченко – УНІАН) йде на підвищення, то це добре тому, що він справляється тут із роботою, і справлятиметься з роботою - з більшим навантаженням», - сказав Ратушняк.

Також сьогодні Ратушняк на площі Нахімова урочисто передав у розпорядження севастопольського гарнізону міліції 15 нових автомобілів «Тойота». У церемонії також взяли участь голова СМДА Володимир Яцуба, голова міськради Севастополя Юрій Дойніков, особовий склад міліції.

Як повідомляв УНІАН, начальника Севастопольської міліції Радченка призначено виконуючим обов`язки начальника Головного управління МВС України в АР Крим.

Попередній керівник кримської міліції Михайло Слепаньов написав рапорт про відставку у зв`язку з виходом на пенсію.