У центрі Львова нардеп влаштував публічний скандал з ДАІ

17 листопада, на проспекті Свободи у Львові, неподалік "Віденської кав'ярні", 32-річний народний депутат від УДАРу Ярослав Гінка посперечася з інспектором ДАІ, який попросив забрати припаркований з порушенням правил автомобіль.

Свідками цього інциденту стали десятки людей, деякі з них знімали перепалку депутата з інспектором ДАІ на відео.

Так, журналістка Наталка Волосацька розповіла на своїй сторінці у Facebook, що депутат разом зі своєю дружиною припаркувались у центрі міста під знаком "Зупинку заборонено". Це побачив працівник ДАІ, який підійшов і попросив показати права.

Ярослав Гінка відреагував на це тим, що вибіг з машини, почав штовхати інспектора і демонструвати йому своє депутатське посвідчення. Нардеп радив інспектору ловити п'яниць за кермом, а не народних депутатів.

"Працівник ДАІ намагався вгомонити чоловіка, взяв його за лікоть, та нардеп згадавши, мабуть, про свою недоторканність, став кричати "заберіть від мене руки". Тривало це 3-5 хвилин. Зібрались вдячні глядачі, які знімали на телефони та фотоапарати", - написала журналістка.

Зрештою, депутат забрав автомобіль із забороненого місця. Однак, як стверджують свідки цієї події, жодного штрафу інспектор ДАІ не виписав.

Сам Ярослав Гінка стверджує, що працівник ДАІ був несправедливий до нього і "посягнув на честь і гідність громадянина України".

"Всі накинулись на мене з критикою і це логічно, адже в теперешній час слово депутат викликає в людей негатив. Не сперечаюсь, правила дорожнього руху порушувати не можна і відповідальність потрібно нести всім без винятку, чи то депутатам, чи суддям, чи прокурорам, але є одне але. Хто дозволив людині в формі посягати на честь та гідність громадянина України. Всі бачили, що відбувалось після того, як я вийшов з авта, але ніхто не запитує, що призвело до конфлікту. Я боровся і буду боротись з несправедливістю і хамством у виконанні людей у погонах. Дякую за розуміння, хоча я ж депутат, а це викликає негатив...", - написав на своїй сторінці у Facebook Ярослав Гінка.



ZAXID.NET