Наша міліція набагато толерантніша за європейську – експерт

Якщо порівняти поведінку українських правоохоронців, то вони, на відміну від своїх колег з Афін, Парижу та деяких німецьких міст поводять себе набагато толерантніше, а іноді у їхніх діях вбачається звичайна відповідь на агресію.

Про це під час засідання Консультативно-експертної ради при МВС України сказав директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв.

«Я хочу звернути увагу на різницю поведінки людей, які вийшли захищати європейську ідею та європейську мрію і поведінку окремих екстремістських груп. Спроби до відкритого конфлікту з владою можна розглядати як спробу перевести громадянську позицію в позицію, умовно кажучи, екстремістської вуличної війни. Слава Богу, що ці спроби не вдалися», – сказав Андрій Єрмолаєв.

За його словами, навіть застосування спеціальних засобів у Києві було не з боку української міліції, а з боку екстремістських угруповань. «Це вже можна розцінювати як спробу вітчизняних правоохоронців «загасити» пожежу», – сказав політолог.