В МВС спростовують інформацію про загибель військовослужбовця

У деяких Інтернет-виданнях з’явилася інформація загибель військовослужбовця внутрішніх військ під час подій 1 грудня біля будівлі Адміністрації Президента.

Прес-служба внутрішніх військ МВС України офіційно спростовує недостовірну інформацію.

Станом на 9 годину 3 грудня на лікуванні в Центральному госпіталі МВС України знаходяться 42 військовослужбовці внутрішніх військ, які постраждали під час сутичок із протестувальниками під час охорони громадського порядку.

Начальник медичного управління внутрішніх військ МВС України генерал-майор медичної служби Василь Коробка зазначив, що отримані бійцями травми середньої тяжкості - це переважно черепно-мозкові травми, переломи кісток, численні забої.

Наразі стан військовослужбовців задовільний, вони постійно перебувають під наглядом лікарів, - повідомили в УЗГ МВС України.