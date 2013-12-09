Наказу про застосування сили до мітингувальників не було – ВВ МВС

Внутрішнім військам МВС не надходило наказу про застосування сили до мітингувальників у Києві. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Внутрішніх військ МВС України.

«Будь-яких наказів щодо застосування сили до Внутрішніх військ не надходило», – зазначили у прес-службі, пояснивши, що присутність близько 2 тис. військовослужбовців ВВ із регіонів України, в тому числі з міста Васильків Київської області, обумовлено заявкою ГУ МВС України в Києві, в якій міститься прохання надати допомогу у забезпеченні громадського порядку.

Як довго перебуватимуть у центрі столиці солдати ВВ і чому вони допомагають “забезпечувати міліції правопорядок” сидячи у транспортних засобах, у прес-службі ВВ відповісти не могли.

Як повідомляв УНІАН, раніше речниця внутрішніх військ МВС Вікторія Кушнір заявила, що бійці Внутрішніх військ їдуть до Києва не для силового розгону Майдану.

За її словами, відбувається планова заміна міліціонерів, які протягом останніх днів охороняли громадський порядок у столиці.