На Львівщині вантажівка в’їхала у патрульний автомобіль ДАІ

У Сколівському районі Львівщини на автодорозі «Київ-Чоп» водій вантажного автомобіля «ДАФ» не обрав безпечної швидкості руху та в’їхав у патрульний автомобіль Дорожньо-патрульної служби, що стояв на узбіччі із ввімкненими проблисковими маячками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, подія сталася 9 грудня, близько 12.05 неподалік села Коростів.

Як зазначається у повідомленні, у цей час працівники Державтоінспекції оформляли матеріали дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась кількома хвилинами раніше. Правоохоронці попередньо обгородили місце події та виставили знак «Увага! Оформлення ДТП».

Водій вантажівки «ДАФ», 53-річний мешканець Київської області, прямував у напрямку Закарпаття. Чоловік не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та в’їхав у патрульний автомобіль ДАІ.

Внаслідок зіткнення ніхто з людей не постраждав, пошкодження внаслідок ДТП отримали вантажівка і патрульний автомобіль ДАІ.