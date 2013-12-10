Деяких затриманих активістів звільнять сьогодні – Янукович

Президент України Віктор Янукович заявляє, що сьогодні деякі затримані під час масових акцій активісти будуть звільнені. Про це він заявив під час зустрічі з екс-президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, присвяченої обговоренню найважливіших питань, що стоять перед країною.

«На сьогоднішній день люди, які приймали участь з боку правоохоронних органів, кажуть одне: що на них нападали, що вони захищались, потім перевищили свої можливості. Ті, хто нападав, кажуть своє. І в цьому треба обов’язково розібратися. Але є винні і з однієї, і з другої сторони. З однієї сторони – сторони правоохоронців, уже деякі посадовці відсторонені від роботи на час слідства. Зі сторони мітингувальників – затримані рішеннями судів», - зазначив Янукович.

Він повідомив, що вчора, 9 грудня, мав розмову з генеральним прокурором Віктором Пшонкою, та у випадках, «де немає грубих правопорушень», попросив його звільнити затриманих.

«Я звернувся з проханням знайти можливість там, де немає таких жорстких порушень, і звільнити частину людей, які, умовно кажучи, не мали грубих правопорушень. І я думаю, що сьогодні це питання буде вирішене. Мені важко сказати, скільки людей буде звільнено, але такі люди будуть звільнені, ті, в кого є малі діти, молоді сім’ї, і так далі. Все буде враховано і обов’язково це буде зроблено», - сказав Янукович.