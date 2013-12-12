В ГПУ кажуть, що виклики журналістів це не втручання в їхню роботу

Прес-служба Генеральної прокуратури України звертається до керівників редакцій ЗМІ та журналістів з проханням не розцінювати виклики на допити як втручання у їхню роботу чи перешкоджання.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Генпрокуратури у зв’язку з тим, що «виникло певне нерозуміння з боку засобів масової інформації деяких звернень слідчих Головного слідчого управління ГПУ».

Як зазначає прес-служба ГПУ, слідчі органи прокуратури направили низку запитів до редакцій багатьох ЗМІ, журналісти яких були свідками подій 29-30 листопада, оскільки працювали в епіцентрі заворушень, з проханням надати слідству наявні відео- та фотоматеріали.

Головне слідче управління Генпрокуратури вдячне усім редакціям, які відгукнулися на прохання слідчих та надали такі дані.

Вивчення зафіксованих журналістами на відео і фото фактів є надзвичайно важливою складовою роботи слідчих у кримінальному провадженні щодо перевищення працівниками правоохоронних органів своїх службових повноважень (яке, власне, і розслідується ГСУ ГПУ), наголошують у прес-службі.

Деякі з наданих матеріалів дають можливість слідчим отримати необхідні об’єктивні дані щодо учасників подій, а тому виникає необхідність в особистому спілкуванні з журналістами, що зафіксували ті чи інші кадри.

Така необхідність продиктована виключно завданням слідчого з’ясувати якнайбільше важливих деталей задля встановлення об’єктивності та істини у зазначеному кримінальному провадженні.

У зв’язку з цим прес-служба Генеральної прокуратури України звертається до керівників редакцій та журналістів з проханням «не розцінювати виклики на допити, як втручання у вашу роботу, чи ще гірше – перешкоджання. Слідчі таким чином намагаються максимально повно виконати свої обов’язки. Якщо журналіст відмовляється давати свідчення у провадженні, то це його право, яке ніким не може бути порушено. Будемо вдячні за розуміння та допомогу».

Як повідомляв УНІАН, телеканал «24» заявив, що Генпрокуратура та МВС вимагають терміново надати персональні дані журналістів і операторів цього телеканалу, які висвітлювали події 30 листопада і 1 грудня в Києві. Як повідомляє сайт «24», телеканал надав офіційну відповідь, у якій відмовив у персональних даних своїх співробітників, керуючись законом про захист персональних даних. Після цього 11 грудня прийшла повістка про виклик гендиректора каналу Романа Андрейка на допит у Генпрокуратуру.