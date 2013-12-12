На Львівщині невістка викрала в свекрухи 10 тис. доларів США

У місті Золочеві на Львівщині 43-річна жінка обікрала свою колишню родичку, викравши з її помешкання 10 тисяч доларів США.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю МВС України, до Золочівського райвідділу міліції із заявою про крадіжку звернувся 44-річний місцевий житель, який повідомив, що з помешкання його 66-річної матері-пенсіонерки у місті Золочеві викрадено кошти в сумі 10 тисяч доларів США.

У скоєнні крадіжки підозрюється колишня дружина заявника, 43-річна безробітна жителька міста Золочева.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка). Дане правопорушення карається штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років.