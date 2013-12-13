У Запоріжжі жінка вбила товариша

8 грудня до міліції надійшло повідомлення від 49-річної мешканки Запоріжжя, яка повідомила, що через незамкнені двері квартири побачила тіло свого сусіда в крові. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти. Під час попереднього огляду тіла 48-річного господаря квартири було виявлено тілесні ушкодження.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час першочергових слідчих дій співробітники міліції опитали ймовірних свідків, встановили коло осіб, з якими останнім часом спілкувався загиблий чоловік. Зі слів сусідів потерпілого було встановлено, що чоловік мешкав один, періодично зловживав спиртними напоями. Також працівникам міліції вдалося з’ясувати, що останнім часом його бачили в товаристві жінки.

Працівники сектору карного розшуку Жовтневого райвідділу міліції встановили особу підозрюваної, перевірили всі можливі місця її знаходження та в ході проведення оперативно-розшукових заходів затримали 33-річну уродженку Запорізької області. Вже в райвідділку з’ясувалось, що остання розшукується райвідділом Сімферополя за скоєння крадіжки.

Затримана зізналась у скоєному. За її словами, кілька днів тому під час розпиття спиртних напоїв між нею та чоловіком виникла суперечка, яка згодом переросла в бійку. В ході конфлікту жінка вхопила ножа та вдарила ним потерпілого. Зловмисниця, побачивши нерухомого товариша, поспіхом покинула місце злочину.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Слідчі дії по даному кримінальному провадженню тривають.