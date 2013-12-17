ДАІ попереджає водіїв про низьку видимість на дорогах

Вночі та вранці 18 грудня в Україні місцями туман, видимість 200-500 м, на дорогах північних, центральних та східних областей ожеледиця. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

ДАІ рекомендує водіям не забувати про уважність та обережність при керуванні автотранспортом за такої погоди. Під час поїздок в умовах недостатньої видимості (дощі, тумани тощо) ДАІ радить рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. «Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, не перевищуйте швидкість», - закликає водіїв ДАІ.

Державтоінспекція також рекомендує відмовитися від ризикованих маневрувань, які при складних погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. «Якщо виникає необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово. А при зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію», - зазначає ДАІ.