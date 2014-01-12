У Севастополі засуджено вболівальників, які зірвали матч

У Севастополі засуджено трьох вболівальників, які своїми діями влітку минулого року зірвали проведення футбольного матчу між ФК «Севастополь» і ФК «Дніпро».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у м. Севастополі, Нахімовський районний суд постановив визнати винними всіх трьох зловмисників у скоєному кримінальному правопорушенні і призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 грн кожному.

Органом досудового слідства дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Вони повністю визнали свою провину в скоєнні даного кримінального правопорушення. Відшкодували заподіяний матеріальний збиток футбольному клубу «Севастополь».

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня під час матчу між ФК «Севастополь» і ФК «Дніпро» троє жителів Севастополя 1994, 1995 і 1986 років народження, діючи з хуліганських спонукань, зірвали футбольний матч. Зловмисники демонстрували явну неповагу до загальноприйнятих правил поведінки в суспільстві, грубо порушували громадський порядок, ногами збивали сидіння на трибуні і кидали їх в бік футбольного поля.

У продовження своїх хуліганських дій, зловмисники, діючи з особливим цинізмом, продовжили нецензурно висловлюватися на адресу осіб, які здійснювали охорону громадського порядку на стадіоні, а саме стюардів і співробітників служби безпеки ФК «Севастополь». Внаслідок хуліганських дій футбольний матч було перервано.