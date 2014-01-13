Міліція діяла в рамках закону біля Києво-Святошинського суду - МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк заявляє, що міліціонери діяли в рамках закону під час подій біля Києво-Святошинського суду 10 січня.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, про це він заявив на брифінгу в Міністерстві закордонних справ України, інформуючи іноземних дипломатів про події, що мали місце 10 січня біля будівель Києво-Святошинського суду та Святошинського райуправління міліції.

За даними МЗС, іноземним дипломатам були продемонстровані відеоматеріали з місця подій біля будівель суду та міліції, а також надані необхідні коментарі.

За словами Ратушняка, учасники акції біля суду вимагали від судді ухвалити рішення про звільнення підсудних з-під варти у залі суду. Таким чином протестувальники здійснювали тиск на суддю, спонукаючи його не до прийняття законного рішення, а лише такого, яке задовольнить учасників пікетування суду, заявив заступник глави МВС.

Коли ж конвойний підрозділ почав транспортування засуджених до СІЗО, то, за словами Ратушняка, учасники мітингу заблокували рух авто, кидали у бік правоохоронців різноманітні предмети, пошкодили скло транспортного засобу.

«Тут ми можемо говорити про наміри захоплення автомобіля конвойної служби та звільнення засуджених», – наголосив Ратушняк.

У зв’язку з цим заступник міністра внутрішніх справ ознайомив послів іноземних держав з окремими положеннями Закону України «Про міліцію», відповідно до яких працівники міліції мають право застосовувати спеціальні засоби і навіть зброю для захисту себе від нападу, а також для припинення порушень громадського порядку, зазначили в УЗГ.

Як повідомлялося, 10 січня під час винесення вироку у справі ”васильківських терористів” група активістів пікетувала приміщення Києво-Святошинського суду.

Частина пікетувальників заблокувала виїзди з внутрішнього двору суду та прилеглі до приміщення вулиці, аби не пропустити службовий автомобіль.

Під Святошинським РВВС у Києві ”Беркут” побив екс-главу МВС Юрія Луценка. Під час блокування людьми автобусів з ”Беркутом” хтось почав штовхати один з них. У цей момент з автобусу вискочили правоохоронці, які почали бити людей, що стояли поруч.

Екс-міністру розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, він втратив свідомість. В екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.

Довідка УНІАН. 10 січня Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам “васильківської справи” - по 6 років ув`язнення.

22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.