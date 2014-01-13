Послів поінформували про події біля Києво-Святошинського суду

Керівники правоохоронних органів України поінформували іноземних послів про хід розслідування справи побиття екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, в роботі брифінгу, що відбувся у Міністерстві закордонних справ України, взяли участь посли 26 країн Європи, а також Великої Британії, Канади, США та Євросоюзу.

Про ситуацію, яка склалася навколо подій 10 січня біля Києво-Святошинського суду Київської області, іноземних послів поінформували представники МЗС, Служби безпеки України, МВС, Генпрокуратури, зазначається в повідомленні.

За словами міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, метою зустрічі є необхідність донесення до іноземних представників інформації про події в Україні.

Він зазначив, що уряд України виходить з неприпустимості використання кимось з учасників політичного процесу, у тому числі – опозицією, приводів для штучного нагнітання напруженості у суспільстві та підбурювання населення до протиправних дій.

«Зокрема – до перешкоджання законній діяльності правоохоронних органів, тим більше – здійснення нападів на їх працівників», – підкреслив Кожара, якого цитує УЗГ.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 11 січня під Святошинським РВВС у Києві ”Беркут” побив Луценка та ще кількох людей. Екс-міністру розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, він втратив свідомість. В екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.

У столичній прокуратурі сьогодні, 13 січня, повідомили, що в рамках розслідування кримінального провадження за фактом побиття працівниками «Беркуту» Луценка та інших громадян допитано кілька десятків свідків та опитано працівників міліції.

Разом з тим у прокуратурі сказали, що поки не встановлено безпосередньо тих працівників міліції, які били людей, оскільки необхідно отримати покази від всіх потерпілих.