Правоохоронці вже затримали понад 20 активістів

За масові заворушення у центрі Києва міліція уже затримала більше 20 осіб. 9-х із них затримано процесуально в рамках розпочатого кримінального провадження за статтею 294 КК України – масові заворушення.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

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Як зазначено в повідомленні, наразі правоохоронці встановлюють роль кожного у вчиненні цього кримінального правопорушення.