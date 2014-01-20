Правоохоронці вже затримали понад 20 активістів
10:12, 20 січня 2014Кримінал
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За масові заворушення у центрі Києва міліція уже затримала більше 20 осіб. 9-х із них затримано процесуально в рамках розпочатого кримінального провадження за статтею 294 КК України – масові заворушення.
Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
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Як зазначено в повідомленні, наразі правоохоронці встановлюють роль кожного у вчиненні цього кримінального правопорушення.
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