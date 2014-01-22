Міліція перевіряє інформацію про смерть чоловіка, який начебто впав з колонади стадіону «Динамо»

Сьогодні в Інтернет-мережі з’явилася інформація, що начебто помер мітингувальник, який впав з колонади стадіону «Динамо».

Наразі ця інформація перевіряється правоохоронцями, повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві.

Як зазначають в міліції, раніше до столичної міліції жодного повідомлення, ані від лікарів, ані від громадян, не надходило.

За інформацією «Тижня», у штабі самооборони Майдану підтверджують, що вдень 21 січня помер 22-річний активіст, який впав з 13-метрової колонади стадіону ”Динамо” під час протистояння мітингувальників і силовиків на вулиці Грушевського. Раніше інформація про його смерть з`явилася у соцмережах. Наразі ім`я загиблого невідомо.

Як відомо, 21 січня з колонади активісти обстрілювали силовиків феєрверками і кидали коктейлі Молотова.

Коли ”беркутівці” залізли на колонаду, більшість протестуючих встигли спуститися на землю, проте двом не пощастило.

Один з активістів впав на землю. У потерпілого була підозра на перелом рук і ноги, хлопця забрала ”швидка”.

Нагадаємо, на вулиці Грушевського біля стадіону «Динамо» з 19 січня триває протистояння між між правоохоронцями та мітингувальниками.