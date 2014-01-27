З Росії поступило повідомлення, що на вокзалі Львова може статися вибух

Сьогодні до Львівського обласного управління міліції поступило повідомлення від правоохоронців з Російської Федерації про можливий вибух на залізничному вокзалі Львова.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, сьогодні, 27 січня, о 10.30, в чергову частину Головного управління МВС України у Львівській області поступила інформація з чергової частини підрозділу МВС міста Казані Республіки Татарстан (Російська Федерація), про те, що до них на оперативну лінію «112» зателефонував мешканець міста Казані, який назвав своє прізвище, ім’я, домашню адресу, а також повідомив, що сьогодні, 27 січня, о 15.00 станеться вибух на залізничному вокзалі Львова в Україні.

Як зазначається у повідомленні, на місце оперативно виїхали відповідні підрозділи. На залізничному вокзалі та прилеглій території працюють представники слідчо-оперативної групи міліції, вибухотехніки та експерти НДЕКЦ при ГУ МВС України у Львівській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, з будівлі вокзалу провели евакуацію близько 60 працівників вокзалу та значної кількості пасажирів. До 15.00 планується прибуття 5 поїздів, буде здійснюватися висадка пасажирів, на посадку пасажирів – не пускатимуть.

Наразі більше інформації журналістам не повідомляють. Також немає даних щодо можливої затримки руху поїздів.