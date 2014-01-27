На лікування міліціонерів українці перерахували майже 1 млн грн



На сьогодні на лікування правоохоронців небайдужі громадяни перерахували майже мільйон гривень. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

«Люди телефонували, писали в соцмережах та, навіть, створювали там групи підтримки. Багато дзвінків було із за кордону. Усі пропонували свою допомогу. Хто грошима, хто пропонував продукти, теплий одяг, а хто просто висловлював моральну підтримку. Що, звичайно, не менш важливо у тій ситуації, яка зараз склалася», – зазначають в МВС.

Тому в МВС було прийнято рішення розмістити на офіційному сайті реквізити Українського Благодійного фонду сприяння і соціального захисту сімей загиблих у боротьбі зі злочинністю співробітників МВС та надання допомоги органам і підрозділам правоохоронних та силових структур «Милосердя».

Усі зібрані кошти фонд «Милосердя» офіційно передав Міністерству внутрішніх справ України.

Ці гроші будуть витрачені на медикаменти для правоохоронців, які постраждали під час подій на столичній вулиці Грушевського. Зокрема, на препарати, які використовують при термічних ураженнях шкіри, в тому числі обмороженні.

Нагадаємо, що під час масових заворушень у центрі столиці постраждало понад 300 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ, в них 130 було госпіталізовано.