У Кривому Розі двоє активістів хотіли підпалити будівлю міськвиконкому

Стосовно затриманих у Кривому Розі за спробу підпалу будівлі міськвиконкому відкрито два кримінальні провадження.

Одним із затриманих виявився 57-річний місцевий житель, раніше неодноразово засуджений, в тому числі і за замах на життя кандидата в президенти України Наталію Вітренко, що мав місце в 1999 році. Тоді зловмисник кинув у політика гранату.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Так, 27 січня 2014 року о 12:05 зловмисники під’їхали на легковому автомобілі «ВАЗ – Калина» до адміністративної будівлі Криворізького міськвиконкому.

Після цього двоє чоловіків вибігли із даного автомобіля та кинули в бік міськвиконкому каністру з легкозаймистою сумішшю. В результаті загорілися вхідні двері.

Одразу ж на місці події всі чотири зловмисники були затримані. Ними виявилися місцеві мешканці, один з яких вже був неодноразово судимим.

Під час затримання постраждало чотири співробітника міліції, які отримали поранення в виді перелому руки, струсу головного мозку та опіки. При огляді автомобіля було вилучено 80 пляшок із запалювальною сумішшю, два армійських шолома, один мотоциклетний шолом, дві сумки з респіраторами, металева палиця, бита, ніж та в’язана шапочка з порізами для очей.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) та ч. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.