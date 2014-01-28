У Києві пацієнт психлікарні намагався вбити лікаря

У Києві пацієнт психіатричної лікарні імені Павлова намагався вбити завідуючого відділенням, у якому лікувався.

Як повідомили УНІАН у Подільському райуправлінні столичної міліції, чоловік пройшов курс лікування і був виписаний, але йому ніде було жити, у зв`язку з чим, на його думку, його занадто рано виписали з лікарні.

Як зазначили в міліції, пацієнт зайшов до кабінету завідуючого відділенням і встромив ножа йому в груди, після чого втік.

Викликаний наряд міліції затримав нападника. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.

Що стосується потерпілого лікаря, поранення виявилося незначним, його здоров`ю нічого не загрожує.