Юристи та колишні політв’язні створили Комісію з розслідування порушень прав людини в Україні

Найавторитетніші фахівців у галузі права та колишні політв’язні створили Комісію з розслідування порушень прав людини в Україні. Вони збиратимуть докази для міжнародного трибуналу за фактами порушення прав людини під час мирних протестів в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Ініціативної групи «Першого грудня», переданому УНІАН.

Як зазначається, комісія формуватиме «Чорну Книгу» порушень прав людини, сприятиме відновлення порушених прав громадян, надаватиме об’єктивну оцінку подіям, що відбуваються у суспільстві.

Повідомляється, що сьогодні, 29 січня, об 11.00 в НСЖУ відбудеться прес-конференція з засновниками Комісії. (Адреса: вул. Хрещатик, 27-А.

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Учасники: Володимир Василенко, Надзвичайний і Повноважений посол України, професор НаУКМА, д. ю. н., суддя міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії; Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства; Євген Сверстюк, доктор філософії, дисидент, колишній політв’язень, учасник Ініціативної групи “Першого грудня”; Микола Сірий, кандидат юридичних наук, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Володимир В`ятрович, кандидат історичних наук, активіст Громадського сектора Євромайдану.

На прес-конференції учасники повідомлять про первинні завдання та напрями діяльності Комісії, її персональний склад, структуру керівних органів, а також механізм співпраці з громадськістю.