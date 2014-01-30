Янукович висловив співчуття у зв’язку зі смертю офіцера, який ніс службу на Грушевського

Президент України Віктор Янукович висловив щире співчуття рідним і близьким офіцера, життя якого передчасно обірвалося під час виконання службових обов’язків.

«Низько схиляю голову в жалобі за офіцером внутрішніх військ Дмитром Васильовичем Дунцем, життя якого передчасно обірвалося вранці 30 січня під час виконання ним службових обов’язків із забезпечення громадського порядку в столиці України місті Києві», - йдеться у співчутті глави держави.

«Зразковий офіцер, висококваліфікований, чесний і відданий Україні капітан Дмитро Дунець назавжди залишиться у наших серцях і пам’яті», - підкреслив Віктор Янукович.

«Висловлюю щире співчуття батькові, матері, дружині, усім рідним і близьким Дмитра Дунця. У ці трагічні хвилини думками і серцем я разом з ними», - зазначив Президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 січня, міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко розповсюдив звернення, в якому зазначалося: «Сьогодні о п’ятій ранку помер капітан внутрішніх військ МВС України Дмитро Донець. У 30-річного, до того здорового, правоохоронця зупинилося серце. Це наслідки тієї щоденної напруги у протистоянні на Грушевського, де Дмитро ніс службу з охорони громадського порядку. Колегія МВС і я особисто співчуваємо близьким померлого, та не залишимо їх наодинці з бідою, як і інших родичів наших загиблих та поранених працівників».