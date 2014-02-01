МВС вимагає спростувати інформацію про вогнемети

Міністерство внутрішніх спав вимагає від редакції видання «ZN.UA» спростувати неправдиву інформацію про спецзасоби «Джміль» та «Джміль-М», якими буцімто планують доповнити перелік спецзасобів, що перебувають на оснащенні органів внутрішніх справ.

Про це йдеться в офіційному повідомлення МВС. Окрім цього, в міліції наголошують, що спецзасоби «Джміль» та «Джміль-М» є патронами з газовою гранатою.

«Видання ZN.UA розповсюдило недостовірну інформацію про те, що МВС нібито планує використовувати для охорони громадського порядку вогнемети. Ця інформація не відповідає дійсності», – наголошують в МВС.

Зазначені в проекті нового переліку спецзасоби «Джміль» та «Джміль-М» є патронами з газовою гранатою сльозогінної дії. Зокрема, спецзасіб «Джміль» використовується для масових заходів, «Джміль-М» – для спеціальних операцій.

МВС України вимагає від редакції спростувати недостовірну інформацію у спосіб, передбачений Законодавством.