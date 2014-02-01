ДАІ зберігає обмеження руху транспорту у 10 регіонах країни

Державтоінспекція України у зв’язку зі складними погодними умовами зберігає обмеження на рух транспорту на окремих ділянках автодоріг у 10 регіонах України, повідомила прес-служба ДАІ.

Станом на 13.00 1 лютого в Автономній Республіці Крим тимчасово закрито рух автотранспорту на дорозі Н 05 Красноперекопськ – Сімферополь з 2 по 98 км.

У Волинській області рух обмежено на автодорогах Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль - Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко - Козин з 114 по 125 км; Т-03-05 Нововолинськ - Іваничі - Павлівка - Локачі з 24 по 42 км та Т-03-11 від а/д Р-14 - Седлище - Камінь-Каширський - Ковель – а/д М-19 - Колодяжне - Локачі - Горохів а/д Н-17 з 158 по 184 км. Окрім того на Волині ускладнений проїзд на автодорогах у Володимир-Волинському, Горохівському, Іваничівському, Ківерцькому, Локачинському, Луцькому, Ратнівському, а також Рожищенському, Старовижівському і Турійському районах.

У Дніпропетровській області тимчасово закрито рух на дорогах Т-0421 Дніпропетровськ-Новомиколаївка /М-04/ з 10 по 24 км; Т-0412 Дніпродзержинськ - Шульгівка - Михайлівка - Котовка - Перещепине - Чернетчина – Жемчужне з 205 по 216 км; Т-0419 П’ятихатки - Апостолове-Зеленодольськ з 50 по 70 км; Т0428 Славянка-Межова-Бердянськ з 21 по 31 км; Т-0420 Одарівка-Томаківка протяжність з 4 по 8 км; О-04041 Н-08 Волоське – Майорка» з 0 по 15 км; О-042203 Шандрівка-Варварівка з 17 по 25 км; С-040415 Новоаліксандровка – Дніпрове з 10 по 16 км; Т-0417 Дніпропетровськ-Миколаївка» з 2 по 8 км та Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя з 415 по 450 км.

У Донецькій області рух транспорту закритий на автодорогах Н-20 Слов’янськ – Донецьк - Маріуполь з 181 по 221 км; Т-08-03 Запоріжжя - Маріуполь з 177 по 220 км; Т-05-17 Єнакієве – Шахтарськ – Амвросіївка – КПП «Успенка» з 48 по 93 км; Т-05-08 Донецьк – Новоазовськ – Седове з 13 по 128 км, а також Т-05-23 Н-20 – Кременівка - Ялта» з 0 по 63 км.

У Іван-Франківській області ускладнений проїзд на дорогах 9 районів, а саме Богородчанськом, Галицькому, Городенківському, Калуському, Коломийському, Рогатинському, Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому.

У Запорізькій області рух транспорту тимчасово призупинено на дорогах М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ з 558 по 604 км; Р-37 Енергодар-Василівка-Бердянськ з 146 по 207 км; Т 08-03 Запоріжжя-Маріуполь з 120 по 125 км; Т 08-15 Оріхів-Пологи-Кінські Роздори-Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ з 45 по 94 км; Т 08-19 Куйбишеве - до а/д М-14 з 10 по 51 км; Т 08-21 Пологи-Чернігівка-Приморськ з 34 по 37 км; Т 04-01 Дніпропетровськ-Васильківка-Покровське-Гуляйполе-Токмак-Мелітополь з 179 по 181 км та з 207 по 211 км і О 080511 Вільнянськ-Славгород з 0 по 20 км.

У Львівській області рух зупинено на дорогах М-06 Київ – Чоп з 440 - 464 км та Р-39 Броди – Тернопіль з 6 по 7 км та з 23 по 25 км.

У Миколаївській області закрито рух транспорту на дорогах Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв з 250 по 265 км та з 280 по 283 км та Т-1510 Арбузинка-Єланець-Нова Одеса з 72 по 85 км та з 92 по 107 км.

У Тернопільській області тимчасово обмежений рух на автошляхах М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка з 95 по 191 км; М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече з 259 по 447 км; Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль з 45 по 107 км; Н-02 Львів - Тернопіль з 89 по 123 км; Р-41 Обхід м. Тернопіль з 12 по 27 км. Окрім того закриті виїзди з усіх напрямків м. Тернополя.

У Хмельницькій області ДАІ обмежила рух великовагового транспорту на автодорозі Р-48 Кам’янець-Подільський – Сатанів – Війтівці - Білогіря з 40 по136 км.

У ДАІ також повідомили, що найбільш складна ситуація на автодорогах зберігається в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. За попередньою інформацією у «снігових пастках» залишаються заблокованими близько 70 транспортних засобів.