МВС робить все можливе, щоб масові підпали авто у Києві припинилися, – Захарченко

Міліція вживає всіх заходів, щоб масові підпали автомобілів у Києві припинилися. Про це розповів міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

Наразі, за словами міністра, у Києві посилено патрулювання, створені мобільні групи. Окрім тих працівників, які несуть службу у звичайному режимі, додано ще 203 оперативних наряди правоохоронців.

За словами міністра внутрішніх справ, палії не залишаться безкарними. Одного з таких правопорушників вже затримано. Громадянин Грузії наразі знаходиться під слідством. Його співучасники встановлюються. Масові підпали припинилися. У МВС створено потужну оперативну групу, аби якомога швидше викрити винних.

«Ті, хто підпалює автомобілі робили це свідомо. Вони в суспільстві підвищували градус ненависті. Влада у цьому ніяк не зацікавлена», – сказав Захарченко.

За подібні протиправні дії на зловмисників чекатиме кримінальна відповідальність. Згідно ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна» їм загрожує від 3 до 10 років за ґратами.

«Ми посилили патрулювання для того, щоб кияни відчували себе захищеними та у безпеці. Ми звертаємось і до громадських формувань співпрацювати з міліцією та надавати будь-яку інформацію. Міліція буде на неї реагувати оперативно та ефективно», – підкреслив очільник МВС.