У Херсоні з птахофабрики втік в’язень з місцевої колонії. Втеча сталася 5 лютого приблизно о 17:30 з контрагентського об`єкту ВАТ «Чорнобаївське».

Про це повідомили у прес-службі управління Державної пенітенціарної служби України у Херсонській області.

Ув’язненому, який втік, 22 роки, він уродженець Криму. Був двічі судимий. Остання судимість - у 2010 році, засуджений до 5 років позбавлення волі. До втечі відбував покарання на ділянці соціальної реабілітації Дар’ївської колонії № 10.

Вживаються заходи щодо встановлення і затримання утікача.