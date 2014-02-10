Міліціонерам довелося перевірити 7 поїздів після анонімного повідомлення про замінування

Отримавши повідомлення про замінування поїзду Київ-Дніпропетровськ, правоохоронцям довелося перевірити 7 поїздів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, чоловік, який зателефонував до міліції та повідомив про замінування поїзду, не назвав його номеру, а повідомив лише сполучення: Київ-Дніпропетровськ. Правоохоронцям довелося перевіряти усі поїзди вказаного напрямку, які перебували на територіях обслуговування лінійних відділів Київ-Пасажирський та Дарниця і готувались до посадки пасажирів. На щастя, повідомлення виявилося хибним.

На спецлінію 102 Знам’янського МВ УМВС в Кіровоградськый області надійшло повідомлення про те, що у поїзді, сполученням Київ-Дніпропетровськ станеться вибух. У цей період 6 поїздів перебували у парку відстою і готувались до подачі на перон, тому евакуювали з них лише працівників залізничного транспорту. Прибуття сьомого, останнього поїзду, що слідував із Дніпропетровська, слідчо-оперативна група очікувала на Дарницькому вокзалі.

До ретельного обстеження залучили кінологів зі службовими собаками та працівників вибухотехнічної служби.

На щастя вибухонебезпечних пристроїв та речовин виявлено не було. Порушень громадського порядку та затримки графіку руху поїздів вдалося уникнути.