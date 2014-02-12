ДАІшники Сумщини здали кров постраждалим в ДТП на переїзді

Працівники ДАІ Сумщини здали кров постраждалим у ДТП на залізничному переїзді у Білопільському районі, де 4 лютого внаслідок зіткнення маршрутки з поїздом 12 людей загинуло, а 6 отримали травми і перебувають у лікарні.

Про це повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Сумській області.

Лікарі продовжують боротьбу за життя постраждалих, працівники ДАІ Сумщини також не залишаються осторонь. 15 співробітників ДАІ області відгукнулися на прохання обласної організації Товариства Червоного Хреста і стали донорами крові для обласного банку крові.

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У такий спосіб, як зазначають в міліції, ДАІ підтримує програму «Автомотодонор», направлену на забезпечення потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах компонентами крові.

Деякі працівники, які взяли участь у Всеукраїнській акції «Здай кров - врятуй життя», проголошеної в рамках тижня безпеки кілька років тому, стали активними донорами.

«Майже щодня нам доводиться бачити горе і біль людей, які страждають в ДТП, ми не можемо залишатися байдужими, тому регулярно здаємо кров і особистим прикладом закликаємо приєднатися до цієї благородної справи всіх небайдужих автомобілістів» - зазначив заступник начальника УДАІ області Едуард Ушаков.

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Як повідомляв УНІАН, 4 лютого на залізничному переїзді «23 км» перегону «Вири-Амбари» (Сумська область), обладнаному автоматичною сигналізацією, що справно працювала, відбулося зіткнення маршрутного автобуса з дизель-потягом №847 сполученням «Харків-Ворожба». В автобусі знаходилося 18 пасажирів і водій, загинули 12 чоловік, 6 - травмовані. Відкрито кримінальне провадження. В ході допиту водій визнав свою провину, його заарештовано. Хід слідства контролюється прокуратурою Сумської області.