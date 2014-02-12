Мати активіста закликала опозицію виконати вимоги закону про амністію

Олена Бардаченко, мати 23-річного затриманого 26 січня за масові заворушення у Дніпропетровську, від імені всіх матерів звернулася до лідерів опозиції з проханням допомогти їм звільнити дітей, повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

«17 лютого вступає в силу «Закон про амністію». Якщо не звільнять адмінбудівлі, то мій син буде сидіти в тюрмі. Міліція та уряд пішли на поступки, вони стримали слово – відпустили дітей під домашній арешт, та готові виконати подальші вказівки. Я дуже прошу лідерів опозиції – прислухайтеся й до своєї совісті, звільніть адмінбудівлі та вулиці, які просить уряд. Від імені всіх матерів я дуже прошу за синів, які потрапили в таке складне становище, щоб все розв’язалося мирним шляхом. Я хочу, щоб наша держава та мешканці мирно спали», - наголосила Олена Бардаченко у відеозверненні, яке розміщено на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ.

Суди змінили запобіжний захід у виді тримання під вартою на домашній арешт та особисте зобов’язання всім затриманим за участь у масових заворушеннях на Дніпропетровщині. За ґратами на теперішній час залишився тільки один мешканець Дніпропетровська та два з Кривого Рогу, які звинувачуються в посяганні на життя співробітників правоохоронних органів.

В одному з інформаційних агентств Дніпропетровська відбулася зустріч громадськості та журналістів. Під час зустрічі заступник начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області полковник міліції Сергій Третьяков зазначив, що події, які відбулися 26 січня біля будівлі облдержадміністрації, сколихнули всю громадськість регіону. Тож основним завданням міліції наразі є вжиття заходів для зниження напруги в суспільстві та забезпечення громадського порядку. Сергій Третьяков підкреслив, що міліція виступає за врегулювання питання шляхом переговорів та компромісів.

Нагадаємо, 17 лютого вступає в силу Закон України «Про амністію», в зв’язку з чим родичі затриманих та громадськість Дніпропетровська звернулися до керівників опозиції та «Євромайдану» з вимогою виконання цього закону та звільнення адмінбудівель від своїх представників.