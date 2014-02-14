У Києві на залізничних вокзалах шукали вибухівку

Оскільки псевдо заявник не вказав який саме залізничний вокзал у Києві заміновано, правоохоронцям у нічний час довелось евакуювати пасажирів з обох вокзалів. Повідомлення надійшло до міліції 14 лютого о 02:35.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Слідчо-оперативні групи, що прибули на місце події, негайно розпочали евакуацію пасажирів, які перебували на територіях двох вокзалів. Загалом, було евакуйовано близько 400 людей.

Працівники вибухотехнічної служби спільно з кінологами обстежили навколишню територію вокзалів і вибухівки не знайшли. Після цього роботу вокзалів відновили.

За час обстеження затримки руху потягів не допущено.

Як повідомив начальник управління МВС України на Південно-Західній залізниці В'ячеслав Сокірко, «інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тривають заходи по встановленню та затриманню особи, яка здійснила хибне повідомлення».

«Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності підпадають під дію ст. 259 Кримінального кодексу України, за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років», - додав правоохоронець.