У жителя Луганщини міліціонери вилучили арсенал зброї

Співробітники управління кримінального розшуку спільно зі слідчим відділом і відділом кримінального розшуку Новоайдарського РВ ГУМВС України в Луганській області в будинку в смт Новоайдар виявили й вилучили арсенал зброї.

Як повідомили УНІАН у центрі зв`язків із громадськістю УМВС України в Луганській області, 13 лютого в ході проведення оперативно-розшукових заходів у чоловіка 1977 року народження виявили й вилучили автомат «ППШ» із магазином і набоями калібру 7,62 мм (40 штук), мисливську рушницю «ТОЗ БМ» 12 калібру, гвинтівку Мосіна з набоєм калібру 7,62 мм, ракетницю з пластиковою рукояткою, ствол гвинтівки Мосіна, два ножі, кулеметну стрічку, револьвер «Наган» калібру 7,62, предмет, зовні схожий на пістолет, магазин автомата ППШ без верхньої кришки з набоями калібру 7,62 (58 штук), 450 грамів пороху й набої калібру 7,62 мм (77 штук).

Даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) - карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Вилучене направлено на дослідження. Проводиться перевірка.