МВС: Учасники масових заворушень знову порушили перемир’я

Учасники масових заворушень знову порушили перемир’я. Станом на 10.15 вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Інформація про її жертви уточнюється.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«В районі вулиці Інститутської учасники масових заворушень відкрили вогонь по працівниках органів внутрішніх справ та намагалися прорватися в напрямку Верховної Ради України. Наразі стрілянина триває. Інформація про її жертви уточнюється», - зазначається у повідомленні.