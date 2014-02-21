На Рівненщині поранили з вогнепальної зброї громадянина Білорусі

На під’їзді до Рівного, що контролюється активістами «Правого сектору», сьогодні ночі відбулася стрілянина, внаслідок якої постраждав громадянин Республіки Білорусь.

Як передає кореспондент УНІАН, головний лікар Рівненської обласної клінічної лікарні Іван Зима повідомив, що сьогодні близько другої години ночі до закладу доставили громадянина Білорусі, 1985 року народження, з вогнепальним пораненням плеча. Наразі його прооперовано. Він перебуває у стані середньої важкості.

У міліції Рівного ситуацію поки не коментують.

Як розповів кореспонденту УНІАН керівник «Правого сектору» Рівненщини Роман Коваль, до блокпосту «Городище» під’їхав бус з білорусами. Потім почав раптово здавати назад. Хтось вистрілив у водія з мисливської зброї. Коваль заперечує, що це скоїв член очолюваної ним організації.

«Вони до «Правого сектору» відношення не мають», - зазначив активіст.

За словами Коваля, це могла зробити людина з найближчих сіл, котра перебувала в неадекватному стані чи спеціально хотіла скомпрометувати протестувальників.

Наразі пасажири мікроавтобуса розселені в готелях. З ними працюють правоохоронці та активісти, які з’ясовують подробиці.