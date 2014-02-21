Керівництво управління СБУ у Львівській області заявило, що воно з народом

Служба безпеки України у Львівській області, спільно з іншими державними органами та органом самоврядування територіальної громади Львівщини, готова до забезпечення громадського порядку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області, про це сьогодні заявив начальник обласного управління СБУ генерал-майор Володимир Криленко.

У повідомленні також наголошується на тому, що «керівництво управління СБУ у Львівській області, переконане, що погром вчинений у ніч з 18 на 19 лютого не був наслідком дій свідомих мешканців Львова».

«Знаю, як бережно відносяться мешканці до будівель, які в своїй більшості є історичною спадщиною. Ми високо оцінили мудрість та політичну грамотність львів`ян, які швидко зрозуміли, що молодики, які вибивали вікна в приміщеннях, палили документи, громили машини, викидали оргтехніку скористались ситуацією, щоб паралізувати роботу у місті. Тому, спільно з іншими державними органами та органом самоврядування територіальної громади Львівщини, готові до забезпечення громадського порядку. Впевнений, що разом збережемо інтелігентний імідж Львова” – заявив Криленко.

Як повідомляв УНІАН, в нічн з 18 на 19 лютого у Львові невелика група протестувальників фактично без бою захопила будівлю обласного управління СБУ, розгромила автопарк СБУ, знищила близько 15–20 службових автомобілів, припаркованих на подвір‘ї установи. Як повідомили журналістам активісти, вони також спалили мікроавтобус «прослушки» СБУ вартістю 500 тис. доларів.

19 лютого за штурм обласних управлінь СБУ відкриті кримінальні провадження за статтею захоплення державної влади.