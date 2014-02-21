Насильство в Україні повинно припинитися - Ештон

Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон вітає досягнення домовленостей щодо врегулювання кризи в Україні і наполягає на негайному припиненні будь-якого насильства, поваги до свобод, а також закликає до незалежного розслідування порушень прав людини в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Ештон, поширеній Європейською службою зовнішньої дії.

”Я вітаю Угоду, досягнуту сьогодні Президентом та опозиційними лідерами. Угода відкриває шлях до політичного врегулювання кризи в Україні. Демократичне та мирне вирішення - єдиний шлях уперед. Я закликаю всіх підписантів поважати Угоду і наголошую на українській відповідальності та негайному її втіленні”, - йдеться у заяві.

”Насильство має припинитися миттєво і я закликаю до повної поваги до прав людини та основоположних свобод і до швидкого незалежного розслідування порушення прав людини. Відповідальні мають постати перед законом, і ось чому ми ухвалили сильні Висновки Ради ЄС учора (щодо адресних санкцій - УНІАН)”, - додала Верховний представник ЄС.

Ештон зауважила, що ЄС надасть повну підтримку втіленню домовленостей у тісній співпраці з Радою Європи, головуючою країною в ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами.