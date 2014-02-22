У сутичках в центрі Києва постраждали понад 600 осіб - МОЗ

За останню добу станом на 06.00 22 лютого за медичною допомогою до бригад екстреної меддопомоги звернулися 26 осіб, 21 з них госпіталізовано.

Про це повідомляє сьогодні прес-служба Міністерства охорони здоровя.

Загалом з 10.20 18 лютого з місця загострення сутичок в центрі Києва до бригад екстреної меддопомоги та закладів охорони здоров’я Києва звернулися 603 постраждалих, 390 з них госпіталізовано.

Кількість загиблих під час останніх сутичок - 77 осіб.