У сутичках в центрі Києва постраждали понад 600 осіб - МОЗ
11:43, 22 лютого 2014Кримінал
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За останню добу станом на 06.00 22 лютого за медичною допомогою до бригад екстреної меддопомоги звернулися 26 осіб, 21 з них госпіталізовано.
Про це повідомляє сьогодні прес-служба Міністерства охорони здоровя.
Загалом з 10.20 18 лютого з місця загострення сутичок в центрі Києва до бригад екстреної меддопомоги та закладів охорони здоров’я Києва звернулися 603 постраждалих, 390 з них госпіталізовано.
Кількість загиблих під час останніх сутичок - 77 осіб.
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