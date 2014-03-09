Аваков створив спеціальну комісію при МВС, щоб уникнути кадрових помилок

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков створив при міністерстві спеціальну комісію, щоб уникнути кадрових помилок. Крім цього, він звільнив від посад раніше призначених керівників УМВС Черкаської, Рівненської, Закарпатської областей, а також АР Крим та Одеси.

"Беручи до уваги суспільний резонанс, матеріали службового розслідування управління внутрішньої безпеки, консультації з органами місцевої влади, що надійшли до міністерства рапорту - прийнято рішення про звільнення з посад ряду керівників УМВС на місцях. Звільнені від посад керівники міліції Черкаської обл. (Бойко), Рівненській (Чайка), АР Крим (Авруцкий), Закарпатській (Турдай), м. Одеса (Вершняк)", - написав Аваков на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Він не став називати імен тих, хто підтримував ці призначення, оскільки вважає, що відповідальність лежить на ньому.

"Просто скажу, високим політичним лобістам у тому числі - кожен з вас помилився, як і я. Тому - на тому поставимо крапку, зробимо правильні висновки, обмежимо спрагу кадрових політичних призначень. З учорашнього дня в МВС мною створена і працює спеціальна кадрова комісія - поза емоційних і політичних компонентів. Помилки були і, на жаль, будуть. Важливо створити механізм їх швидкого виправлення", - підкреслив міністр МВС.