На Львівщині оголосили набір на службу у новостворений батальйон міліції особливого призначення «Львів»

Головне управління МВС України у Львівській області оголосило набір кандидатів на службу в новостворений батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Львів».

Про це сьогодні повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Львів» створено за наказом МВС України №352 від 16.04.2014 року, з метою забезпечення захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

До батальйону відбиратимуть осіб віком від 20 до 35 років за умови придатності до військової служби з наявним званням від рядового до старшого прапорщика запасу включно, а також за відсутності судимості.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що «в умовах інспірованих ззовні сепаратистських терористичних атак, створення бандитських формувань, що фінансуються з-за меж країни, загрози внутрішньому порядку та законності”, він прийняв рішення про створення корпусу спецпідрозділів МВС на основі цивільних формувань по всій території країни.

При цьому міністр пояснив, що практично кожен регіон отримає можливість мати такий стабілізаційний спецпідрозділ. За словами Авакова, МВС готове залучити понад 12 000 осіб по всій країні до складу нових спецпідрозділів, а також надати озброєння, екіпіровку, керівництво кадровими офіцерами.

«Нова структура спеціальних підрозділів МВС - відповідь диверсантам, ”зеленим чоловічкам” та іншим бандформуванням, які мають завдання атакувати державність і цілісність України», - підкреслив Аваков.