Двоє льотчиків катапультувалися під час посадки на авіаносець США

Двоє льотчиків катапультувалися під час операції з прийому літаків на борт авіаносця біля узбережжя Вірджинії, ще четверо членів екіпажу постраждали.

Двоє морських льотчиків успішно врятовані після інциденту на борту авіаносця USS Dwight D. Eisenhower біля узбережжя Вірджинії, повідомляють ВМС США.

Інцидент стався 28 вересня близько 18:18 за східним часом під час операції з прийому літаків на борт авіаносця класу "Німіц". Двоє льотчиків, які входили до складу 3-го авіакрила, катапультувалися зі свого літака.

Пошуково-рятувальна група оперативно підібрала обох військовослужбовців. Їх успішно повернули на корабель, де зараз льотчиків оглядають медики.

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Під час інциденту також постраждали четверо членів екіпажу авіаносця. Їм надають медичну допомогу. Одного з моряків транспортують до лікарні в районі Норфолка. Його травми не загрожують життю.

Водночас про причини катапультування та долю військового літака інформації не надано.

Авіаносці США - цікаві новини

Як повідомляв УНІАН, канадський дизель-електричний підводний човен класу "Оберон", розроблений ще в 1960-х роках, під час військово-морських навчань зумів непомітно пройти крізь оборону американської авіаносної групи та імітувати торпедну атаку на атомний авіаносець "Двайт Д. Ейзенхауер". Суддя навчань визнав корабель "потопленим".

Підводники скористалися низькою шумністю свого човна, акустичними особливостями океану та прогалинами в обороні. Їм вдалося пройти повз кораблі, оснащені гідролокаторами, та уникнути виявлення з повітря.

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