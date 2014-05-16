На Черкащині сильний вітер перекинув автобус, постраждали 7 пасажирів

У Черкаській області 15 травня о 19.45 поблизу села Сарни на автодорозі Умань - Монастирище сильний вітер перекинув рейсовий автобус «Еталон» з 12 пасажирами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, внаслідок аварії постраждало 7 осіб, 5 з яких з численними травмами госпіталізовані до лікарні.

За словами пасажирів, причиною аварії став сильний смерч, в який потрапив автобус. В одну мить автобус підняло в повітря та віднесло за кілька десятків метрів від шосе в поле. Водій до останнього намагався втримати автобус на дорозі, втім, сила вітру зробила транспортний засіб некерованим.

Частина людей змогли самостійно вибратися із салону пошкодженого автобуса. Кілька потерпілих, які виявилися затиснутими всередині салону, звільнили рятувальники монастирищенської пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце ДТП. До ліквідації наслідків аварії залучали спеціальну важку техніку.